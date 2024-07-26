В'ячеслав Зінченко заявив журналістам "РБК-Україна", що не знає, як ставиться до Ірини Фаріон.

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Коментар підозрюваного щодо Фаріон

Журналіст запитав: "Як ви ставитеся до Ірини Фаріон як до особистості, як до постаті?". На що підозрюваний у її вбивстві відповів "Ну, не знаю".

До слова, також він заявив журналістам, що "ніколи не вбивав і з Фаріон нічого не робив". Також після кількох неохочих відповідей щодо неї сказав, що більше не даватиме коментарів на цю тему. А ще Зінченко сказав, що не хоче співпрацювати зі слідством.

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