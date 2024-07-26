Известно, что чтобы натолкнуться на след убийцы, правоохранители допросили 900 свидетелей, обработали записи с более 170 камер видеонаблюдения. Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал на специальном брифинге, посвященном делу об убийстве Ирины Фарион.

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Как убили языковеда

Было установлено, что убийца почти два часа ожидал, пока Фарион выйдет из дома. Когда экс-депутат появилась на улице, нападающий подошел к ней почти вплотную. Перед выстрелом он находился от жертвы на расстоянии одного метра.

Мовознавицу убили небоевым патроном. На месте преступления нашли спортивную гильзу. Пистолет пока не обнаружили. Впрочем, подозреваемый проговорился, что спрятал его.

Напомним, что Фарион была убита 19 июля возле дома, в котором жила. Пуля попала ей в висок. Женщину срочно доставили в больницу, где сделали операцию. Впрочем, впоследствии она умерла.

По словам очевидцев, нападающим был молодой парень. Его неоднократно видели возле дома экс-депутата. Он всегда был в закрытой одежде.

26 июля суд во Львове отправил 18-летнего Зинченко под стражу. В комментарии СМИ парень заявил, что не убивал Фарион. На вопрос, как он к ней относился, ответил, что не знает.