Похож ли задержанный парень на преследователя Фарион: что сказали соседи языковеда

В четверг, 25 июля, в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион. Соседи языковеда рассказали, похож ли 18-летний подозреваемый на парня в панаме и очках, который ее преследовал.

Об этом рассказал "Телеграф", корреспонденты которого пообщались с жителями дома общественного деятеля после задержания подозреваемого.

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Похож ли задержанный парень с преследователем Фарион

Соседи недавно убитой во Львове общественного деятеля Ирины Фарион не смогли однозначно ответить, похож ли задержанный в Днепре 18-летний подозреваемый Вячеслав Зинченко на парня, который был в панаме и очках, который ее преследовал. Они назвали как минимум одну общую черту – акне на подбородке.

Отмечается, что местные в течение 2 недель видели странного парня, который, как выяснилось, преследовал языковеда. В то же время из-за его маскировки, а именно панамы и очков, они не смогли точно понять, тот ли это тот самый человек, которого задержали в Днепре.

В частности, жительница дома – госпожа Вера, отметила, что у преследователя было видно только подбородок.

"У него на подбородке видно прыщики такие небольшие, как возрастные. У того, что мы видели во дворе, они тоже были, и у этого на фотографии есть. Но точно ли это он, я сказать не могу", – отметила женщина. Она добавила, что только полиция может выяснить, ли это один и тот же человек.

Было видно только часть лица. Тот парень был очень худощавый, а по этому по фотографии непонятно насколько он худой, так сфотографирован как будто шея грубее,

– колеблется львовянка.

Напомним, что глава МВД Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый – 18-летний житель Днепра. OSINT-исследователи утверждают, что его имя Вячеслав Федорович Зинченко. Он родился 3 апреля 2006 года.

По словам Клименко, во время подготовки к преступлению парень арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Следствие склоняется к мнению, что стрелок – только исполнитель.

Кроме этого, по словам главы МВД, парень делал все очень скрытно. В частности, вероятный убийца приобрел панаму еще в мае 2024 года – как и всю остальную одежду. То есть подозреваемый готовился к убийству языковеда Ирины Фарион по крайней мере два месяца. Как отмечают СМИ, он приехал во Львов поездом – и им же уехал после совершения преступления.