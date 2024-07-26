Чи схожий затриманий хлопець на переслідувача Фаріон: що сказали сусіди мовознавиці

В четвер, 25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон. Сусіди мовознавиці розповіли, чи схожий 18-річний підозрюваний на хлопця у панамі та окулярах, який її переслідував.

Про це розповів "Телеграф", кореспонденти якого поспілкувалися з жителями будинку громадської діячки після затримання підозрюваного.

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Чи схожий затриманий хлопець із переслідувачем Фаріон

Сусіди нещодавно вбитої у Львові громадської діячки Ірини Фаріон не змогли однозначно відповісти, чи схожий затриманий у Дніпрі 18-річний підозрюваний В'ячеслав Зінченко на хлопця, що був у панамі та окулярах, який її переслідував. Вони назвали щонайменше одну спільну рису – акне на підборідді.

Зазначається, що місцеві протягом 2 тижнів бачили дивного хлопця, який, як з'ясувалося, переслідував мовознавицю. Водночас через його маскування, а саме панаму та окуляри, вони не змогли точно зрозуміти, чи це та сама людина, яку затримали у Дніпрі.

Зокрема, жителька будинку – пані Віра, зазначила, що у переслідувача було видно лише підборіддя.

"У нього на підборідді видно прищики такі невеликі, як вікові. У того, що ми бачили у дворі, вони теж були, і у цього на фотографії є. Але чи це точно він, я сказати не можу", – зазначила жінка. Вона додала, що тільки поліція може з'ясувати, чи це одна і та сама людина.

Було видно тільки частину обличчя. Той хлопець був дуже худорлявий, а по цьому по фотографії незрозуміло наскільки він худий, так сфотографований наче шия грубіша,

– вагається львів'янка.