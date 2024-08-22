Полиция нашла пистолет во время обыска по делу убийства Фарион, – СМИ
22 августа 2024, 14:05Читати новину українською
Источник:"Украинские новости"
Полицейские нашли пистолет Форт во время обыска по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Ни адреса жилья, ни имя его владельца в материалах суда не указываются.
Известно, что 14 августа следователи провели обыск в квартире. Кроме пистолета, там нашли ряд других вещественных доказательств.
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Что нашла полиция во время обыска
Во время обыска в квартире полицейские нашли:
- мобильные телефоны IPHONE 11 и IPHONE 7 с сим-картами,
- планшет марки Lenovo,
- пистолет Форт 12-Р с магазином 12 патронов 9 ПА, 138 патронов 9ПА,
- наждачная бумага, сверла, отвертки, штангенциркуля,
- 4 пружины, 3 протирки, 1 шомпол,
- 2 книжечки,
- 1 пару красных перчаток,
- 3 резиновых шарика,
- две коробки марки Sara,
- коробки к мобильным телефонам.
По решению Галицкого районного суда Львова от 19 августа все найденное было арестовано.
Также суд обязал следователей вернуть изъятые во время обыска средства: 1900 долларов и 100 евро, а также банковские карты.
Решение суда от 19 августа / Скриншот "Украинских новостей"