Полиция нашла пистолет во время обыска по делу убийства Фарион, – СМИ

Полицейские нашли пистолет Форт во время обыска по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Ни адреса жилья, ни имя его владельца в материалах суда не указываются.

Известно, что 14 августа следователи провели обыск в квартире. Кроме пистолета, там нашли ряд других вещественных доказательств.

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Что нашла полиция во время обыска

Во время обыска в квартире полицейские нашли:

мобильные телефоны IPHONE 11 и IPHONE 7 с сим-картами,

планшет марки Lenovo,

пистолет Форт 12-Р с магазином 12 патронов 9 ПА, 138 патронов 9ПА,

наждачная бумага, сверла, отвертки, штангенциркуля,

4 пружины, 3 протирки, 1 шомпол,

2 книжечки,

1 пару красных перчаток,

3 резиновых шарика,

две коробки марки Sara,

коробки к мобильным телефонам.

По решению Галицкого районного суда Львова от 19 августа все найденное было арестовано.

Также суд обязал следователей вернуть изъятые во время обыска средства: 1900 долларов и 100 евро, а также банковские карты.

Решение суда от 19 августа / Скриншот "Украинских новостей"