Поліція знайшла пістолет під час обшуку у справі вбивства Фаріон, – ЗМІ

22 серпня 2024, 14:05
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Автор: Софія Рожик

Джерело:

"Українські новини"

Поліцейські знайшли пістолет Форт під час обшуку у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Ні адреси житла, ні ім'я його власника у матеріалах суду не зазначаються.

Відомо, що 14 серпня слідчі провели обшук у квартирі. Окрім пістолета, там знайшли низку інших речових доказів.

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Що знайшла поліція під час обшуку

Під час обшуку у квартирі поліцейські знайшли:

  • мобільні телефони IPHONE 11 та IPHONE 7 з сім-картками,
  • планшет марки Lenovo,
  • пістолет Форт 12-Р з магазином 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9ПА,
  • наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуля,
  • 4 пружини, 3 протирки, 1 шомпол,
  • 2 книжечки,
  • 1 пару червоних рукавиць,
  • 3 гумові кульки,
  • дві коробки марки Sara,
  • коробки до мобільних телефонів.

За рішенням Галицького районного суду Львова від 19 серпня все знайдене було арештовано. 

Також суд зобов'язав слідчих повернути вилучені під час обшуку кошти: 1900 доларів та 100 євро, а також банківські картки.

Рішення суду від 19 серпня / Скриншот "Українських новин"