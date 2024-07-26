Полное видео по делу Фарион: уникальные кадры расследования и задержания

В Днепре 25 июля задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Полиция опубликовала полное видео по расследованию и задержанию 18-летнего парня.

В пятницу, 26 июля, во Львове начался суд на подозреваемым. Ему уже объявили подозрение.

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Полиция нашла кадры последних минут подготовки к убийству

Известно, что во Львове парень снимал 3 квартиры – 9, 14 и 19 июля.

"Он поселился на первой квартире. Есть квитанция, которая подтверждает, что именно этот человек снимал это место жительства. Проживание выбиралось специфическое: там, где есть балконы", - отметили следователи о первой квартире, где останавливался парень.

Он выслеживал языковед Ирину Фарион под ее подъездом. В день убийства подозреваемый ждал женщину около двух часов. Выстрелил он Фарион почти в упор.

Убита она была небоевым патроном – на месте убийства нашли спортивную гильзу.

На месте преступления был найден шар. Шар 9 на 18. Гильза спортивная. Мы знаем, что патроны поступали в Украину в 2017-2018 годах в количестве 1 миллион штук. Специфический шар, не боевой. Мы должны установить, где она была приобретена, возможно, на черном рынке или ее купили раньше,

– отметил министр МВД Клименко.

Орудие убийства пока не обнаружено. Сам парень уже сказал, что спрятал его.

Пока известно, что камеры не зафиксировали момент убийства, но полицейским удалось найти кадры последних минут подготовки к нему.

Также полиция рассказала, что молодой человек подготовил письмо на случай неудачи. В нем он изложил ход своих, что является важной чертой его психологического портрета.

Это мы называем последнее прощальное письмо. Не можем показать все, что там есть, но если коротко, то он для себя понимал, что что-то может пойти не так, и потому готовил такой текст,

– сказали следователи.

А еще – парень мог готовиться и к другим убийствам, в частности, нардепа Максима Бужанского.

Кадры расследования и задержания подозреваемого в убийстве Фарион: смотрите видео