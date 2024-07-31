Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион предоставили охрану: заявление адвоката

Подозреваемому в убийстве Фарион Вячеславу Зинченко предоставили охрану. Произошло это на фоне угроз дочери убитой языковеда Софии Семчишин.

Об этом рассказал адвокат парня Игорь Сулима. Он даже заявил, что из-за сказанного на суде против дочери Фарион можно возбудить уголовное дело.

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Зинченко находится в нормальных условиях

В суде 26 июля София Семчишин эмоционально обратилась к подозреваемому Зинченко. Она пожелала ему "сдохнуть в тюрьме" и пообещала сделать для этого все.

Из-за якобы этих слов парню предоставили охрану.

Ему уже дали охрану. Мы обратились и ему предоставили,

– заявил адвокат.

Пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная опровергла заявление адвоката . Дополнительную охрану парню не предоставляли. Речь идет лишь о мерах усиленной безопасности, учитывая резонанс дела и высокий общественный интерес.

Сулима отказался комментировать, где держат его подопечного, но рассказал, что ему предоставили нормальные условия "в пределах того, как оно может быть".

Также адвокат заявил, что в деле об убийстве Фарион не надо делать поспешных выводов о причастности Зинченко к убийству.

Но не делайте поспешных выводов относительно него. Время покажет. Я не исключаю, что он это сделал, но я сомневаюсь в этом. Если он виноват – будет сидеть. Если не виноват – я добьюсь его оправдания. Но должны быть неопровержимые доказательства вины. Может такие доказательства есть у следствия, но их нам еще не отправили,

– заявил Игорь Сулима.

Он также добавил, что за сказанное дочь Фарион можно привлечь к уголовной ответственности.

"За это ее можно привлечь к ответственности. Извините, но за угрозы убийством и расправой можно привлечь к ответственности. Пусть при мне это скажет. Против нее будет возбуждено уголовное дело. Если есть видеозапись с угрозами, то я добьюсь его", – сказал адвокат Зинченко.