Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон надали охорону: заява адвоката

️Підозрюваному у вбивстві Фаріон В'ячеславу Зінченку надали охорону. Сталося це на тлі погроз доньки вбитої мовознавиці Софії Семчишин.

Про це розповів адвокат хлопця Ігор Сулима. Він навіть заявив, що через сказане на суді проти доньки Фаріон можна порушити кримінальну справу.

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Зінченко перебуває в нормальних умовах

У суді 26 липня Софія Семчишин емоційно звернулася до підозрюваного Зінченка. Вона побажала йому "здохнути в тюрмі" і пообіцяла зробити для цього все.

Через нібито ці слова хлопцю надали охорону.

Йому вже дали охорону. Ми звернулися і йому надали,

– заявив адвокат.

Сулима відмовився коментувати, де тримають його підопічного, але розповів, що йому надали нормальні умови "в межах того, як воно може бути".

Також адвокат заявив, що у справі про вбивство Фаріон не треба робити поспішних висновків щодо причетності Зінченка до вбивства.

Але не робіть поспішних висновків щодо нього. Час покаже. Я не виключаю, що він це зробив, але я сумніваюсь в цьому. Якщо він винен – буде сидіти. Якщо не винен – я доб'юся його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази вини. Може такі докази є у слідства, але їх нам ще не відправили,

– заявив Ігор Сулима.

Він також додав, що за сказане доньку Фаріон можна притягнути до кримінальної відповідальності.

"За це її можна притягнути до відповідальності. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я доможуся його", – сказав адвокат Зінченка.