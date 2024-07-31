Речниця Нацполіції Олена Бережна наголосила, що йдеться лише про заходи посиленої безпеки, а не додаткову охорону. Наразі В'ячеслав Зінченко перебуває під вартою.

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Охорону Зінченку не надавали

Мова не про додаткову охорону, виділену для підозрюваного. Фігурант перебуває під вартою, як і визначив суд. Водночас, з огляду на резонанс справи та високий суспільний інтерес, суд також ухвалив забезпечити затриманому заходи посиленої безпеки під час його перебування під вартою,

– пояснила речниця.

Зазначимо, що адвокат Ігор Сулима стверджував, що надання додаткової охорони стало наслідком погроз з боку доньки Фаріон Софії Семчишин. Вона побажала хлопцю "здохнути в тюрмі" і пообіцяла зробити для цього все. Окрім цього, Сулима говорив про намір притягнути до відповідальності доньку мовознавиці через погрози. Він сказав, якщо є відповідний відеозапис з погрозами, то він витребує його.

Також варто вказати, що Ігор Сулима відомий тим, що неодноразово захищав інтереси осіб, підозрюваних у державній зраді. Наприклад, проросійського блогера та фігуранта бази "Миротворець" Руслана Коцабу, а також Світлану Царьову.