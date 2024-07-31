Про це розповів адвокат хлопця Ігор Сулима. Він навіть заявив, що через сказане на суді проти доньки Фаріон можна порушити кримінальну справу.

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Зінченко перебуває в нормальних умовах

У суді 26 липня Софія Семчишин емоційно звернулася до підозрюваного Зінченка. Вона побажала йому "здохнути в тюрмі" і пообіцяла зробити для цього все.

Через нібито ці слова хлопцю надали охорону.

Йому вже дали охорону. Ми звернулися і йому надали,

– заявив адвокат.

Сулима відмовився коментувати, де тримають його підопічного, але розповів, що йому надали нормальні умови "в межах того, як воно може бути".

Також адвокат заявив, що у справі про вбивство Фаріон не треба робити поспішних висновків щодо причетності Зінченка до вбивства.

Але не робіть поспішних висновків щодо нього. Час покаже. Я не виключаю, що він це зробив, але я сумніваюсь в цьому. Якщо він винен – буде сидіти. Якщо не винен – я доб'юся його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази вини. Може такі докази є у слідства, але їх нам ще не відправили,

– заявив Ігор Сулима.

Він також додав, що за сказане доньку Фаріон можна притягнути до кримінальної відповідальності.

"За це її можна притягнути до відповідальності. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я доможуся його", – сказав адвокат Зінченка.