Про це розповів адвокат хлопця Ігор Сулима. Він навіть заявив, що через сказане на суді проти доньки Фаріон можна порушити кримінальну справу.
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Зінченко перебуває в нормальних умовах
У суді 26 липня Софія Семчишин емоційно звернулася до підозрюваного Зінченка. Вона побажала йому "здохнути в тюрмі" і пообіцяла зробити для цього все.
Через нібито ці слова хлопцю надали охорону.
Йому вже дали охорону. Ми звернулися і йому надали,
– заявив адвокат.
Сулима відмовився коментувати, де тримають його підопічного, але розповів, що йому надали нормальні умови "в межах того, як воно може бути".
Також адвокат заявив, що у справі про вбивство Фаріон не треба робити поспішних висновків щодо причетності Зінченка до вбивства.
Але не робіть поспішних висновків щодо нього. Час покаже. Я не виключаю, що він це зробив, але я сумніваюсь в цьому. Якщо він винен – буде сидіти. Якщо не винен – я доб'юся його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази вини. Може такі докази є у слідства, але їх нам ще не відправили,
– заявив Ігор Сулима.
Він також додав, що за сказане доньку Фаріон можна притягнути до кримінальної відповідальності.
"За це її можна притягнути до відповідальності. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я доможуся його", – сказав адвокат Зінченка.