Про це захисник підозрюваного Ігор Сулима сказав в інтервʼю Українським Новинам.

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Погрози доньки Фаріон

За це її можна притягнути. Вибачте, але за погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу,

– заявив адвокат.

Він додав, що якщо є відповідний відеозапис з погрозами, то він витребує його.

Зазначимо, що раніше донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин побажала підозрюваному у вбивстві її матері здохнути в тюрмі.

Запобіжний захід ймовірному вбивці Ірини Фаріон обрали 26 липня. Його відправили під варту на 60 днів без права на заставу. Адвокатом хлопця став скандальний Ігор Сулима, який неодноразово брався захищати людей, яких звинувачували у держзраді. Зокрема, проросійського пропагандиста, блогера та фігуранта бази "Миротворець" Руслана Коцабу, а також Світлану Царьову.