Теперь можем об этом говорить, – Буданов объяснил роль Киреева на переговорах с Россией

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал убийство банкира Дениса Киреева. Известно, что в начале полномасштабного вторжения он являлся членом делегации Украины на переговорах в Гомеле 28 февраля.

Недавно советник ОП Михаил Подоляк рассказал, что Киреев не был российским агентом, как рассказывали в СБУ после его убийства. По его словам, член делегации был убит из-за плохой координации украинских спецслужб.

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Какую роль играл Киреев

Начальник разведки Буданов неоднократно заявлял, что не даст осквернить репутацию украинского героя. Ведь именно Киреев предупредил о российском вторжении чем сэкономил много времени для наших военных.

Буданов рассказал, какую роль играл банкир на переговорах в Гомеле.

Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время,

– сказал начальник ГУР.

Он также добавил, что Киреев лично знал двух человек из переговорного процесса, которые представляли российскую сторону.

Денис Киреев на переговорах (крайний слева) / Фото TASS

Обратите внимание! Денис Киреев – участник украино-российских переговоров в Беларуси. Он был штатным сотрудником ГУР МО. 5 марта 2022 стало известно, что Дениса Киреева застрелили в центре Киева.

Тогда УП со ссылкой на собственные источники сообщило, что Служба безопасности Украины якобы имела данные о государственной измене Киреева.

Почему Киреева убили

Буданов считает, что цель убийства члена украинской делегации – сорвать задачу и помешать ВСУ "совершить определенные действия по отпору врага".

"Если вы помните те события, то тогда ситуация была близка к критической. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение", – заявил глава разведки.

Буданов подтвердил причастность СБУ

В публикации The Wall Street Journal идет речь о том, что Киреев был убит сотрудниками СБУ. Кирилл Буданов также это подтвердил.

Буданов рассказал, что Киреева позвали в центральное здание СБУ, он отправился прямо из его кабинета. Штатный работник ГУР ехал в том числе в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности.

Приблизительно в 200 метрах, говорит Буданов, к центральному зданию СБУ выехал бус, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!", вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ.

Киреев сказал всем остановиться. Затем его пересадили в микроавтобус, уехавший не в это центральное здание, а через несколько кварталов.

"Потом произошло то, что произошло... И его тело выпало из этого микроавтобуса. Вот факты. Почему они не поехали в здание СБУ? На этот вопрос пусть отвечает следствие", – отметил Буданов.