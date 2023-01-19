Спустя несколько дней после вторжения России 45-летний Денис Киреев был убит как предатель. В СБУ утверждали, что он якобы шпионил в пользу Москвы.

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Что произошло на самом деле

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Киреев передал информацию от своих российских контактов, которая помогла украинским войскам успешно оградить столицу в феврале прошлого года. Буданов убежден, что если бы не Киреев, то скорее всего Киев был бы взят.

В свою очередь советник ОП Михаил Подоляк сообщил, что убийство Дениса Киреева было связано с плохой координацией украинских спецслужб в начале войны.

Были некоторые претензии к нему с одной стороны, а с другой – не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате. Это не связано с работой делегации и переговорным процессом. Он не был агентом России,

– заявил Подоляк.

Также он рассказал, что россияне пытались выставить Киреева своим агентом. В СБУ отказались комментировать убийство Киреева, потому что производство ведет ДБР.

Какая роль Киреева в войне

Член делегации Украины налаживал связи с европейскими разведывательными службами, а также с российскими военными и чиновниками, а затем докладывал руководителю ГУР Кириллу Буданову.

По словам Буданова, подсказка Киреева о полномасштабном наступлении дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы опрокинуть войска и защитить Киев. Более того, Буданов сам предложил Кирееву принять участие в переговорах между Украиной и Россией.

После убийства Киреева президент Зеленский подписал документы о награждении посмертно медалью за "исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности".

Его похоронили рядом с первым министром иностранных дел Украины на Байковом кладбище в Киеве.