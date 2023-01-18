24 Канал собрал все версии трагедии в Броварах, озвученные официальными лицами и профильными службами. О том, что могло стать причиной авиакатастрофы – читайте дальше.

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Какие версии рассматривает следствие

Расследование обстоятельств трагедии в Броварах проходит под руководством Службы безопасности Украины. Днем 18 января ведомство опубликовало 3 основные версии, с которыми сейчас работает следствие. Речь идет о:

нарушение правил полета;

неисправность вертолета;

умышленные действия по уничтожению вертолета.

Что же произошло утром 18 января в Броварах – должно установить следствие. Потому все версии пока остаются именно версиями, а не истиной.

Теракт: могла ли трагедия стать целенаправленным убийством руководства МВД

Самой первой версией, которая начала распространяться по сети, стал теракт или диверсия, которая и привела к катастрофе. То есть, по этой версии кто-то целенаправленно хотел убрать министра Дениса Монастырского и руководство ведомства.

Эта версия в перечне СБУ фигурирует как "преднамеренные действия по уничтожению вертолета". Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что сейчас следствие рассматривает все версии трагедии, включая диверсию. Однако пока продолжается следствие, не должно существовать никаких спекулятивных теорий по поводу причин авиакатастрофы.

В настоящее время рассматриваем все возможные версии, включая диверсию. Но пока специалисты не сделают свои выводы — никаких спекулятивных теорий не должно быть. Необходимо установить истину. Досудебное расследование ведут следователи СБУ. Дело находится под моим личным контролем,

– подчеркнул Костин.

Руководитель Нацполиции и временный исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко также отметил, что следствие рассматривает все версии. Однако сейчас они только теории – выводы можно будет делать уже только тогда, когда будут определенные доказательства или свидетельства.

Местная жительница Броваров в комментариях журналистам рассказала, что вертолет загорелся еще до падения и кружил, прежде чем упасть на землю. Эти свидетельства также наталкивают многих на мысль о том, что трагедия была не случайна.

Техническое состояние вертолета: могло ли руководство МВД лететь на неисправном судне

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечает, что есть несколько причин крушения. В частности следователям и экспертам нужно изучить радиообмен и техническое состояние вертолета, потерпевшего крушение. То есть не исключена версия о том, что таки причиной трагедии стала неисправность вертолета.

Стоит отметить, что днем СМИ со ссылкой на собственные источники в Национальной полиции сообщали, что версия о неисправности вертолета точно не фигурирует в списке, поскольку вертолет был новостей и к полету готовились тщательную, учитывая, кто был на борту.

Однако в комментарии 24 Канала спикер Национальной полиции Марьяна Рева подчеркнула, что расследованием занимается СБУ, а полиция помогает следствию в сборе доказательной базы. Но версии трагедии должна быть установлена СБУ, поэтому Нацполиция не выдвигает своих версий.

В то же время телеграмм-каналы с сомнительной репутацией начали сразу распространять информацию о том, что неисправность вертолета якобы является единственной причиной трагедии.

Также в сети активно обсуждали вероятность того, что причиной трагедии мог стать густой туман. Однако первоисточники этой информации удалили свои сообщения.

Какова вина России в этой катастрофе

В Главном управлении разведки была озвучена точная первопричина трагедии в Броварах – российская агрессия против Украины. Именно из-за полномасштабной войны, которую ведет против нас Россия, Денис Монастырский с командой министерства отправился в командировку в горячие точки на Харьковщине.

Причины будут выяснены. Но точно известно, одна из них – российская агрессия против Украины. Нет, пожалуй, ничего хуже, чем смерти детей, и вряд ли существуют слова, способные помочь горю родителей и облегчить их боль,

– отметили в разведке.

Причастна ли Россия к этой трагедии любым другим способом – установит следствие.