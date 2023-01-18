24 Канал зібрав усі версії трагедії у Броварах, які озвучили офіційні особи та профільні служби. Про те, що могло стати причиною авіакатастрофи – читайте далі.

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Які версії розглядає слідство

Розслідування обставин трагедії у Броварах відбувається під керівництвом Служби безпеки України. Удень 18 січня відомство опублікувало 3 основні версії, з якими зараз працює слідство. Мова йде про:

порушення правил польоту;

несправність гвинтокрила;

умисні дії щодо знищення гвинтокрила.

Що саме трапилося уранці 18 січня у Броварах – має встановити слідство. Тому усі версії поки залишаються саме версіями, а не істиною.

Теракт: чи могла трагедія стати цілеспрямованим убивством керівництва МВС

Найпершою версією, яка почала ширитися мережею, став теракт або диверсія, яка і призвела до катастрофи. Тобто за цією версією хтось цілеспрямовано хотів прибрати міністра Дениса Монастирського та керівництво відомства.

Ця версія у переліку СБУ фігурує як "умисні дії щодо знищення гвинтокрила". Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що зараз слідство розглядає усі версії трагедії, включно з диверсією. Однак поки триває слідство, не повинно існувати жодних спекулятивних теорій щодо причин авіакатастрофи.

Наразі розглядаємо всі можливі версії, включно з диверсією. Але поки фахівці не зроблять свої висновки — жодних спекулятивних теорій не має бути. Необхідно встановити істину. Досудове розслідування ведуть слідчі СБУ. Справа знаходиться під моїм особистим контролем,

– наголосив Костін.

Керівник Нацполіції та тимчасовий виконуючий обов'язки глави МВС Ігор Клименко також відзначив, що слідство розглядає усі версії. Однак зараз вони є тільки теоріями – висновки можна буде робити уже тільки тоді, коли будуть певні докази чи свідчення.

Місцева мешканка Броварів у коментарях журналістам розповіла, що гвинтокрил загорівся ще до падіння і кружляв, перш ніж упасти на землю. Ці свідчення також наштовхують багатьох на думку про те, що трагедія була не випадковою.

Технічних стан гелікоптера: чи могло керівництво МВС летіти на несправному судні

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відзначає, що є кілька причин катастрофи. Зокрема слідчим та експертам потрібно вивчити радіообмін та технічний стан гелікоптера, який зазнав аварії. Тобто не виключена версія про те, що таки причиною трагедії стала несправність гвинтокрила.

Варто відзначити, що удень ЗМІ з посиланням на власні джерела у Національній поліції повідомляли, що версія про несправність гвинтокрила точно не фігурує у списку, оскільки гелікоптер був новин і до польоту готувалися ретельну, з огляду на те, хто був на борту.

Однак в коментарі 24 Каналу речниця Національної поліції Мар'яна Рева наголосила, що розслідуванням займається СБУ, а поліція допомагає слідству в зборі доказової бази. Та версії трагедії має встановити СБУ, тому Нацполіція не висуває своїх версій.

Водночас телеграм-канали із сумнівною репутацією почали одразу поширювати інформацію про те, що несправність гелікоптера нібито є єдиною причиною трагедії.

Також у мережі активно обговорювали ймовірність того, що причиною трагедії міг стати густий туман. Однак першоджерела цієї інформації видалили свої повідомлення.

Якою є провина Росіє у цій катастрофі

У Головному управлінні розвідки озвучили точну першопричину трагедії у Броварах – російська агресія проти України. Саме через повномасштабну війну, яку веде проти нас Росія, Денис Монастирський з командою міністерства вирушив у відрядження до гарячих точок на Харківщині.

Причини будуть з'ясовані. Але достеменно відомо, одна з них – російська агресія проти України. Немає, мабуть, нічого гіршого, ніж смерті дітей, і навряд чи існують слова, здатні зарадити горю батьків та полегшити їхній біль,

– наголосили в розвідці.

Чи причетна Росія до цієї трагедії ще будь-яким іншим способом – встановить слідство.