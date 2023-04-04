На Волыни будут судить военного за убийство отца и сына, ушедших добровольцами на войну

Специализированная прокуратура в сфере обороны завершила расследование убийства Михаила и Александра Куциков – отца и сына, как с началом полномасштабного вторжения добровольцами пошли защищать Украину. Убийца добровольцев предстанет перед судом.

Прокуратура направила в суд обвинение против военного, подозреваемого в умышленном убийстве двух добровольцев. Трагедия произошла 16 января 2023 года.

Достойно внимания В боях за Бахмут погиб воин из Кривого Рога: жена посвятила ему трогательное сообщение

Подозреваемый убил добровольцев, будучи пьяным

Младший сержант, по данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в блиндаж, где ночевали отец и сын и произвел более десяти выстрелов из ручного пулемета. Около 10 выстрелов пришлось на одного из них.

В результате 48-летний отец и 26-летний сын погибли на месте. По данным следствия, мужчина осознавал последствия своих действий, но желал поступить их из-за долговременных неприязненных отношений с Михаилом и Александром Куциками из Ковеля.

За совершенное преступление младшему сержанту грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Что известно о погибших

О гибель отца и сына 17 января сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка. Он же рассказал, что 48-летний Михаил Куцик был частным предпринимателем. Александр же защищал Украину во время АТО и ООС с 2015 по 2021 год и воевал под Краматорском.

Во второй день полномасштабного вторжения отец и сын вместе пошли защищать Украину, хотя Александр по состоянию здоровья мог оставаться дома.