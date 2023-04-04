О гибели доблестного воина Украины сообщили культурно-общественный центр ШЕЛТЕР+, активным участником которого был Константин, и его жена Татьяна.

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"Пожертвовал жизнью ради нас всех"

В культурно-общественном центре сообщили, что Константин Скиба родился 24 декабря 1986 года в Кривом Роге. К ШELTER+ он пришел прямо с улицы, потому что хотел наполнить свою жизнь смыслом – помогать другим.

Он был глубоковерующим, вдумчивым и ответственным мужчиной и отцом двух детей. Как подчеркнули в центре, Герой остался в памяти фактически ролевой моделью того, каким бы там хотели видеть молодое поколение украинцев.



Константин Скиба / фейсбук ШELTER+

Он стал человеком глубокой веры, "богозависимым", как писал он Тане в недавних сообщениях. И его вера была его движущей силой. Вплоть до того момента, когда он пожертвовал жизнью ради нас всех,

– написали в ШELTER+.

Также в центре подчеркнули, что Константин Скиба был добрым и спокойным по жизни мужчиной. Однако на фронте он показал себя как настоящий воин и доказал, что в его сердце есть место и для безмерной смелости. Среди собратьев и командиров он был поддержкой и вдохновением, успел нанести врагу значительные потери и даже "в свой последний день совершал героические действия, о которых еще станет известно".

Самоотверженный нрав Константина и готовность к самопожертвованию никуда не делись до его последнего дня. Погиб он в ожесточенном бою 1 апреля, защищая украинский Бахмут.



Константин Скиба на фронте / фейсбук ШELTER+

Жена трогательно простилась с Героем

Жена Константина Скибы также поделилась воспоминаниями о своем любимом. В ее сердце он навсегда останется идеальным, мудрым, сильным, добрым, спокойным, остроумным и любящим мужчиной. Первой и последней любовью.

Я не верю, что должна это писать. Но ты теперь навсегда останешься моим ангелом. Я не знаю, как дальше жить без тебя... Но я обещаю перед лицом Господа и нашими друзьями, что буду жить так, чтобы ты гордился нами. И дочерей воспитаю так, как мы с тобой всегда говорили,

– написала она.

Татьяна также поблагодарила самого дорогого мужчину за любовь и дочерей. Но попросила у Бога сил продолжать земную жизнь без него.



Константин Скиба с женой Татьяной / фейсбук-страница Татьяны Скибы

Тело Героя все еще находится на фронте, поэтому в культурно-общественном центре пообещали впоследствии сообщили о дальнейших действиях и мероприятиях. "Если верите в Бога, поддерживайте семью Кости молитвами. Особенно чтобы доставка тела из этого ада состоялась максимально быстро и беспроблемно", – написали они.

Заметим, что каждый небезразличный украинец может поддержать вдову Героя и его дочерей материально. Для этого ШELTER+ оставил реквизиты ее карты: 4149499348504752.

24 Канал выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибшего Константина Скибы. Вечная память Герою!