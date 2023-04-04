Про загибель доблесного воїна України повідомили культурно-громадський центр ШELTER+, активним учасником якого був Костянтин, та його дружина Тетяна.

Варте уваги На Черкащині попрощались із загиблим військовослужбовцем у день його народження

"Пожертвував життям заради нас всіх"

У культурно-громадському центрі повідомили, що Костянтин Скіба народився 24 грудня 1986 року у Кривому Розі. До ШELTER+ він прийшов просто з вулиці, адже хотів наповнити своє життя сенсом – допомагати іншим.

Він був глибоковіруючим, вдумливим і відповідальним чоловіком та батьком двох діточок. Як підкреслили у центрі, Герой залишився в пам’яті фактично рольовою моделлю того, яким би там хотіли бачите молоде покоління українців.



Костянтин Скіба / фейсбук ШELTER+

Він став людиною глибокої віри, "богозалежним", як писав він Тані в нещодавніх повідомленнях. І його віра була його рушійною силою. Аж до того моменту, коли він пожертвував життям заради нас всіх,

– написали у ШELTER+.

Також у центрі наголосили, що Костянтин Скіба був добрим та спокійним по життю чоловіком. Однак на фронті він показав себе й як справжній воїн та довів, що в його серці є місце й для безмірної сміливості. Серед побратимів та командирів він був підтримкою та натхненням, встиг завдати ворогу значних втрат і навіть "в свій останній день робив героїчні дії, про які ще стане відомо".

Самовіддана вдача Костянтина і готовність до самопожертви нікуди не ділися до його останнього дня. Загинув він у жорстокому бою 1 квітня, захищаючи український Бахмут.



Костянтин Скіба на фронті / фейсбук ШELTER+

Дружина зворушливо попрощалася з Героєм

Дружина Костянтина Скіби також поділилася спогадами про свого коханого. У її серці він назавжди залишиться ідеальним, мудрим, сильним, добрим, спокійним, дотепним та люблячим чоловіком. Першим та останнім коханням.

Я не вірю, що маю це писати. Але ти тепер назавжди залишишся моїм янголом. Я не знаю, як далі жити без тебе... Але я обіцяю перед лицем Господа і нашими друзями, що буду жити так, щоб ти нами пишався. І донечок виховаю так, як ми з тобою завжди говорили,

– написала вона.

Тетяна також подякувала найдорожчому чоловікові за кохання та донечок. Та попросила у Бога сил, щоб продовжувати земне життя без нього.



Костянтин Скіба з дружиною Тетяною / фейсбук-сторінка Тетяни Скіби

Наразі тіло Героя все ще знаходиться на фронті, тож у культурно-громадському центрі пообіцяли згодом повідомили про подальші дії та заходи. "Якщо вірите в Бога, підтримуйте родину Кості молитвами. Особливо, щоб доставка тіла з того пекла відбулася максимально швидко і безпроблемно", – написали вони.

Зауважимо, що кожен небайдужий українець може підтримати вдову Героя та його донечок матеріально. Для цього ШELTER+ залишив реквізити її картки: 4149499348504752.

24 Канал висловлює щирі співчуття усім рідним та близьким загиблого Костянтина Скіби. Вічна пам'ять Герою!