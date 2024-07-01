Пограничник стрелял в ответ на удар мачете, – ГПСУ о смерти 24-летнего мужчины

В Черновицком пограничном отряде прокомментировали стычку между пограничником и двумя мужчинами, один из которых погиб. Движение мужчин заметили в нескольких метрах от границы с Румынией и они первыми напали на пограничника – тот стрелял в ответ на удар ножом.

Об этом помощник руководителя Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев в комментарии Суспильному.

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Согласно информации Заруднева, вечером в субботу между 21 и 22 часами, 29 июня, на одном из горных участков украинско-румынской границы пограничники заметили двух мужчин. Во время задержания они не выполнили законных требований пограничного наряда и напали на одного из них, в частности с большим ножом типа "мачете".

Как мы понимаем, они сделали это, чтобы успеть убежать, потому что до границы оставалось несколько метров. Пограничник был вынужден воспользоваться штабным оружием, которое имел с собой. Перед этим они использовали против пограничника газовый баллончик и холодное оружие,

– отметил Заруднев.

Согласно его словам, пограничник делал предупредительные выстрелы. Но, поскольку схватка была между ним и двумя мужчинами в ограниченном пространстве, то один из мужчин погиб.

Конечно, пограничник не намеревался убить нарушителя, а просто вынужден был защищаться. Насколько нам известно, пограничник и нарушитель были близко друг к другу. После того, как пограничнику нанесли удар холодным оружием, он огнестрельное оружие не выпустил из рук. Из-за близкого расстояния пуля стала смертельной,

– рассказал детали Заруднев.

В результате столкновения погиб 24-летний мужчина, другой – 33 лет – с ранением ноги находится в больнице. Также известно, что мужчину прооперировали и сейчас он находится в реанимации. Его жизни ничего не угрожает. Об этом в Путильской больнице сообщили Общественному.

Пограничник также получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. Заруднев сообщил, что мужчина чувствует себя нормально.