Прикордонник стріляв у відповідь на удар мачете, – ДПСУ про смерть 24-річного чоловіка

У Чернівецькому прикордонному загоні прокоментували сутичку між прикордонником та двома чоловіками, один з яких загинув. Рух чоловіків помітили за декілька метрів від кордону з Румунією й вони першими напали на прикордонника – той стріляв у відповідь на удар ножем.

Про це розповів помічник керівника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв в коментарі Суспільному.

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У ДПСУ прокоментували смерть 24-річного чоловіка на кордоні Буковини

Відповідно до інформації Заруднєва, ввечері у суботу між 21 та 22 годиною, 29 червня, на одній з гірських ділянок українсько-румунського кордону прикордонники помітили двох чоловіків. Під час затримання вони не виконали законних вимог прикордонного наряду та напали на одного з них, зокрема з великим ножем типу мачете.

Як ми розуміємо, вони зробили це, щоб встигнути втекти, бо до кордону залишалося кілька метрів. Прикордонник був змушений скористатися штабною зброєю, яку мав із собою. Перед цим вони використали проти прикордонника газовий балончик та холодну зброю,

– зазначив Заруднєв.

Відповідно до його слів, прикордонник робив попереджувальні постріли. Але, оскільки сутичка була між ним та двома чоловіками в обмеженому просторі, то один з чоловіків загинув.

Звичайно, прикордонник не мав наміру вбити порушника, а просто змушений був захищатися. Наскільки нам відомо, прикордонник і порушник були близько один до одного. Після того, як прикордоннику завдали удару холодною зброєю, він вогнепальну зброю не випустив з рук. Через близьку відстань куля стала смертельною,

– розповів деталі Заруднєв.

Внаслідок сутички загинув 24-річний чоловік, інший – 33 років – з пораненням ноги перебуває в лікарні. Також відомо, що чоловіка прооперували й зараз він перебуває в реанімації. Його життю нічого не загрожує. Про це у Путильській лікарні повідомили Суспільному.

Прикордонник також отримав травми. Йому надали медичну допомогу. Заруднєв повідомив, що чоловік почувається нормально.