Нагадаємо, що інцидент стався 29 червня у Вижницькому районі Чернівецької області. Під час спроби перетину кордону між двома чоловіками та військовослужбовцем прикордонного загону виникла сутичка.

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Що відомо про перебіг розслідування

За попередньою інформацією, чоловіки, озброєні ножем та газовим перцевим балончиком, напали на військовослужбовця, який у відповідь застосував табельну зброю.

У результаті загинув 24-річний чоловік, а інший нападник був поранений і доставлений до лікарні. Прикордоннику також було завдано тілесних ушкоджень.

Правоохоронці проводять слідчі дії та вивчають усі обставини справи. Попередня кваліфікація правопорушення – умисне вбивство.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Зауважимо, що за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, прикордонник, який стріляв у чоловіка, брав участь у бойових діях після повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, на Харківському напрямку.