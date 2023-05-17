Чтобы наказать, – подозреваемый рассказал, почему расстрелял семью с 4-летним ребенком
Источник:Суспильнэ
Мужчина, подозреваемый в убийстве молодых супругов с 4-летним ребенком рассказал о своем мотиве. Он сказал, что хотел наказать своего знакомого за его деятельность.
В Черниговской области злоумышленники расстреляли автомобиль, в котором находились 30-летний мужчина, 28-летняя жена и их 4-летний сын, после чего сожгли машину и закопали тела. Главный подозреваемый признался в преступлении и рассказал о мотиве.
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Подозреваемый признался в убийстве семьи
Подозреваемый, 22-летний Николай, был задержан 15 мая. 17 мая ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, хотя он просил отпустить его под домашний арест с возможностью внесения залога.
Согласно материалам следствия, ему 22 года, он был знаком погибшего и договорился с ним о продаже авто. Подозреваемый женат и имеет беременную жену. Согласно данным, озвученным прокурором, он – военнослужащий ВСУ.
Сам подозреваемый в ходе судебного заседания сказал, что служит в разведке. Свою вину признал, но опроверг корыстный мотив, заявив, что сделал это по идеологическим причинам.
Дело в том, чтобы не завладеть имуществом или еще чем-нибудь, а умышленно наказать за его деятельность. То, что он выбирает военнослужащих. Есть переписка, могу сказать, чем занимался. Он добавлял в "Дию. Путь" через знакомых и военным, предлагал привозить автомобили из-за границы… Я служу уже более шести лет и, как показывает практика, таких людей лучше убрать, чем судить, или еще что-то,
– рассказал подозреваемый.
Подробности жестокого убийства
- Семья Черевань собиралась приобрести новый автомобиль у своего знакомого 22-летнего Николая. Мужчина 30 лет Богдан вместе с 28-летней супругой Викторией и 4-летним сыном Богданом отправились за машиной в город Мена Черниговской области. С собой они взяли много наличных денег, чтобы рассчитаться за покупку нового транспортного средства.
- 14 мая связь с семьей оборвалась. Кума супруги обратились к правоохранителям и сообщили об исчезновении. Полиция сразу же начала поиски семьи. Вблизи села Садовое в Корюковском районе Черниговщины нашли сожженную "Мазду" киевлян, а в 500 метрах – обнаружили тела.
- Правоохранители установили, что преступление спланировал 22-летний Николай, к которому ехала семья. Он вместе с сообщниками (мужчиной и женщиной) расстрелял автомобиль киевлян, а затем сжег его. Тела злоумышленники спрятали в яме поблизости.
- 15 мая был задержан Николай, а 16 мая его сообщники. Полиция расследует уголовное производство по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- Семью Черевань похоронили вечером 16 мая в селе Бирки.