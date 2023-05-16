Сообщение об исчезновении семьи из Киева в полицию поступило 14 мая. С тех пор правоохранители начали поиски пропавших.

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Ужасное преступление спланировал знакомый

Семья Черевань собиралась приобрести новый автомобиль у своего знакомого 22-летнего Николая. Мужчина 30 лет Богдан вместе с 28-летней женой Викторией и 4-летним сыном Богданом отправились за машиной в город Мена Черниговской области. С собой они взяли много наличных денег, чтобы рассчитаться за покупку нового транспортного средства.

Однако 14 мая связь с семьей прервалась. Кума супруги из Киева обратились к правоохранителям и сообщили об исчезновении. Полиция сразу же начала поиски семьи. Вблизи села Садовое в Корюковском районе Черниговщины нашли сожженную "Мазду" киевлян, а в 500 метрах – обнаружили тела.

Как выяснили правоохранители, преступление спланировал 22-летний Николай, в который ехала семья. Он вместе с сообщниками (мужчиной и женщиной) расстрелял автомобиль киевлян, а затем сжег его. Тела они спрятали в яме поблизости.

На поиски причастных к преступлению было привлечено максимальное количество личного состава полиции. Также была создана специализированная рабочая группа, которая будет устанавливать все детали преступления.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве

При силовой поддержке подразделения КОРД стражи порядка 16 мая задержали группу преступников. В настоящее время полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как задерживали преступников: смотрите видео

В Чернигове отец убил собственного сына

В Чернигове мужчина убил собственного 11-месячного сына на глазах у 2-летнего ребенка. Злоумышленник нанес 45 ударов в голову младенцу, 13 – в грудную клетку и 2 – в живот.

"Особенно тяжкое преступление совершило по месту жительства в присутствии старшего сына, которому исполнилось 2 года. В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина систематически злоупотреблял алкогольными напитками, наркотическими и психотропными средствами", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Убийца был приговорен к пожизненному лишению свободы.