После совершения убийства 25-летний злоумышленник сбежал в Одессу. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Мужчина убил односельчанина и сбежал

Правоохранителям 10 мая позвонила 47-летняя жительница одного из сел Львовского района. Женщина сообщила, что, обрабатывая грядки на своем приусадебном участке, обнаружила тело человека. На место происшествия немедленно выехали:

следственно-оперативная группа,

сотрудники других служб отделения полиции №1 Львовского районного управления полиции №1,

оперативники Управления уголовного розыска,

сотрудники следственного управления,

криминалисты полиции Львовщины.

Они установили, что на огороде было закопано тело 52-летнего жителя этого же села. Он скончался насильственной смертью от травм головы. К убийству был причастен 25-летний сын обнаружившей тело женщины.

Женщина выкопала тело на огороде / Фото полиции Львовской области

20 апреля между мужчинами возник конфликт. Во время ссоры младший несколько раз ударил старшего по голове, причинив смертельные травмы. После этого злоумышленник завернул тело в полиэтиленовую пленку, закопал на огороде и сбежал.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Правоохранители установили местонахождение беглеца – местные полицейские задержали его в Одессе. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

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В Тернопольской области загадочно погибли двое мужчин

Жители Кременецкого района Тернопольщины недавно обнаружили 2 тела в пруду и сразу же вызвали скорую и полицию. Мужчин извлекли из воды, но медики лишь констатировали их смерть.

Судебно-медицинский эксперт не обнаружил следов насильственной смерти. В ходе проверки следователи установили, что погибшими были арендатор пруда и его помощник. Правоохранители предполагают, что мужчины могли:

утонуть, спасая друг друга,

погибнуть в результате поражения током.

Детали станут известны после проведения всех необходимых экспертиз.