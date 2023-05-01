О новых деталях убийства рассказал полицейский Владимир Савон во время судебного заседания. Напомним, что Артур Ерохин от полученных травм в результате драки скончался на месте.

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Новые подробности об убийстве полицейского в Чернигове

Савон рассказал, что в тот вечер они с Ерохиным употребляли алкоголь. Возле магазина Артур сделал замечание подросткам и услышал в ответ нецензурные слова. После этого началась словесная перепалка, которая переросла в толкотню.

Артур подошел к Сапожникову. Толкнул его, тот толкнул в ответ, Артур замахнулся, тот замахнулся в ответ,

– отметил свидетель.

Вскоре к магазину подошли еще трое парней. Они были агрессивно настроены. Тогда полицейские решили побежать через дорогу от супермаркета. Когда они бежали, Ерохин упал, почему именно – неизвестно. Его окружили подростки.

В тот момент по улице проезжал экипаж патрульных. Они остановились и подошли к участникам конфликта. Тогда видимых телесных повреждений на теле Ерохина не было.

"Артур отмечал полицейским, что группа людей напала на нас, кричал, что десять на одного напали, типа бьют. Я там общался с другими участниками конфликта, на тот момент пытался забрать Артура, просто отвести в сторону и уйти оттуда. Неоднократно говорил, что он также является сотрудником полиции. По нам было видно, что мы находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент кто-то из патрульных пшикнул в сторону Артура слезоточивым газом", – рассказал Савон.

По словам мужчины, в тот момент между компаниями продолжалась словесная нецензурная перепалка. Он отметил, что документы у участников конфликта патрульные не проверяли, написать заявление или отвезти домой они не предлагали.

Как только патрульные уехали, между компаниями началась драка. От полученных травм Ерохин скончался на месте, а Савона – госпитализировали в больницу.

Обратите внимание! Патрульных, которые оставили мужчин, отстранили от работы, и сейчас их судят за служебную халатность. Им грозит от 2 до 5 лет заключения. В то же время полицейские своей вины не признают.

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