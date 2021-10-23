Ночью 2 октября патрульные заметили группу людей, конфликтовавших с двумя полицейскими. Последние находились в отпуске.

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Правоохранители никак не отреагировали

Прокуроры утверждают, что полицейские не отреагировали на правонарушение. Они покинули место происшествия и оставили полицейских без помощи. Даже несмотря на то, что, учитывая количество нападавших, жизнь мужчин была под угрозой. В результате один из правоохранителей умер на месте происшествия, а другой попал в больницу.

Что грозит патрульным

Полицейским объявили подозрение в оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, повлекшее ее смерть. Теперь патрульным грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

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