Вночі 2 жовтня патрульні помітили групу людей, що конфліктували з двома поліцейськими. Останні тоді перебували у відпустці.

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Правоохоронці ніяк не відреагували

Прокурори стверджують, що поліцейські не відреагували на правопорушення. Вони покинули місце події та покинули поліцейських без допомоги. Навіть попри те, що, зважаючи на кількість нападників, життя чоловіків було під загрозою. У результаті один з правоохоронців помер на місці події, а інший потрапив до лікарні.

Що загрожує патрульним

Поліцейським оголосили підозру у залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть. Тепер патрульним загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

Вбивство поліцейського в Чернігові: що відомо