Як зазначив керівник Чернігівської окружної прокуратури області Павло Герасименко, молодиків затримали 2 жовтня.

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А вже на наступний день їм оголосили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб,

– пояснив Герасименко.

Санкція статті передбачає:

від 10 до 15 років позбавлення волі;

або довічне ув'язнення.

Наразі поліція продовжує встановлювати обставини трагедії, внаслідок якої загинув поліцейський, а ще один був госпіталізований. Додамо, що раніше правоохоронці затримали 6 осіб за підозрою у вбивстві поліцейського.

Що відомо про вбивство поліцейського

У Чернігові у ніч з 1 на 2 жовтня знайшли тіло загиблого капітана поліції. Трагедія сталася у мікрорайоні Масани.

На момент нападу правоохоронці були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці. Один із них отримав смертельне поранення, інший потрапив до реанімації.

Поліція Чернігівської області вже відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та призначила службове розслідування.

Зверніть увагу! Телеграм-канал "Репортер" стверджує, що між молодиками та поліцейськими виник конфлікт у магазині. правоохоронці зробили зауваження компанії хлопців, які шумно поводилися. Після ті дочекалися чоловіків біля виходу з магазину і почали їх бити.