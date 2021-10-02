Інцидент трапився в одному з супермаркетів в Чернігові, розташованому на вулиці Незалежності. На поліцейських напала група молодиків.
До теми У Чернігові серед ночі вбили поліцейського: його напарника важко поранили
У злочині підозрюють 6 молодиків
На момент нападу правоохоронці були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці. Один із них отримав смертельне поранення, інший перебуває у реанімації. Поліція Чернігівської області вже відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та призначила службове розслідування. Наразі затримали 6 молодиків, які можуть бути причетними до нападу.
Інші моторошні напади на поліцейських
- Напередодні до Дарницького районного суду направили обвинувальний акт щодо жінки, яку підозрюють у холоднокровному вбивстві поліцейської. Трагедія сталася ще у березні 2021 року.
- В Івано-Франківську чоловік напав на поліцейського і завдав йому 14 ударів ножем. Зловмисник проник до нього у квартиру. На щастя, постраждалого правоохоронця вдалося врятувати.
- У Харкові побили патрульного, який прибув на виклик про сімейну сварку. Зловмисник раніше вже був судимий. Він кинувся на правоохоронця й почав бити його руками в голову та обличчя.