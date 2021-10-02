Інцидент трапився в одному з супермаркетів в Чернігові, розташованому на вулиці Незалежності. На поліцейських напала група молодиків.

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У злочині підозрюють 6 молодиків

На момент нападу правоохоронці були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці. Один із них отримав смертельне поранення, інший перебуває у реанімації. Поліція Чернігівської області вже відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та призначила службове розслідування. Наразі затримали 6 молодиків, які можуть бути причетними до нападу.

Важливо! Слідчі дії тривають. Правоохоронці опитують очевидців, вивчають відео з камер спостереження. Якщо ви були свідком нападу, зверніться до поліції за номером телефону – 093 853 41 16.

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