Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Огляд ситуації на фронті від ISW

Операція на Курщині – Геолокаційні кадри, опубліковані 18 листопада, показують, що російські сили нещодавно просунулися в північній Малій Локні (на північ від Суджі). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в районі Нижнього Клину (на південний схід від Коренево), лісу Ольговка (на схід від Коренево) і Мартинівки (на північний захід від Суджі). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Російський мілблогер стверджував, що українські сили безуспішно контратакували поблизу Дарино (на південний схід від Коренево) та Нижнього Клину. В ISW пишуть, що російські джерела продовжували стверджувати, що українські сили безуспішно намагалися вирватися з російського оточення біля лісу Ольговка.

На Харківському напрямку російські війська 17 і 18 листопада продовжували наземні атаки на північ від міста біля Високої Яруги та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська і Стариці, але не зробили жодного підтвердженого просування. В ISW з посиланням на речника Харківського угруповання військ України підполковника Євгенія Романова, пишуть, що він 18 листопада повідомив, що російські війська продовжують атакувати українські позиції невеликими групами, і додав, що останнім часом ворожа армія збільшила кількість авіаударів по українських позиціях у Харківській області.

Луганська область – тут мета Росії полягає у захопленні решти Луганської області та просування на захід до східної Харківської та північної Донецької областей.

Ворожі війська нещодавно просунулися в Куп'янськ і на захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 18 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 листопада, але нібито записані 13 листопада, показують, як українські сили беруть російських полонених на вулиці Дзержинського в східному Куп'янську вказує на те, що російські війська просунулися в цьому районі, ймовірно, приблизно 13 листопада. Додаткові відео з геолокацією, опубліковані 17 листопада, показують, що ворожі сили також нещодавно просунулися на захід у полях на південний схід від Ямполівки (на захід від Кремінної).

Російські мілблогери стверджували, що в містах Заоскільського мікрорайону східного Куп’янська тривають запеклі бої, хоча один мілблогер зазначив, що російські війська ще не закріпили позиції в цьому районі. Російське джерело стверджує, що їхні війська продовжують завдавати ударів по українських понтонних переправах через річку Оскіл. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Куп'янська в районі Кучерівки; на південний схід від Куп'янська біля Кругляківки, Лозової, Загризове, Колісниківки; на південний захід від Сватового біля Новоєгорівки, Твердохлібового, Чернещини; і на північний захід від Кремінної біля Новолюбівки, Греківки і Тернів 17 і 18 листопада.

Донецька область – російські сили нещодавно просунулися на Сіверському напрямку під час продовження наступальних операцій 18 листопада. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Білогорівки (на північний схід від Сіверська). В понеділок, 18 листопада, російські війська продовжували наступальні дії в напрямку до Часового Яру, але не просунулися, пишуть в ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 та 18 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Селидового (на південний схід від Покровська) та на північ від Петрівки. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися далі на північ від Петрівки, на північ від Григорівки та на південь від Лисівки (обидва на південний схід від Покровська). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

В понеділок, 18 листопада, російські війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Зорі (на північний схід від Курахового), проте ISW не знайшло візуальних доказів цього твердження.

В ISW пишуть, що ворожі сили просунулися на Вугледарському напрямку на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 18 листопада. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 17 листопада, показують, що російські війська просувалися в межах південного Трудового (на північний схід від Вугледара) і на південний захід від Костянтинопольського (на північний захід від Вугледара).

Російські війська 17 і 18 листопада продовжували наступ у районі кордону Донецько-Запорізької області на південь від Великої Новосілки біля Макарівки та на південний захід від Великої Новосілки поблизу Новодарівки та Рівнополя, але не зробили жодного підтвердженого просування.

18 листопада російські війська продовжили штурм західної частини Запорізької області, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

17 і 18 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку в східному (лівобережному) Херсонській області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Що відбувається на фронті: дивіться на карті від ISW