Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Вночі 19 листопада аналітики оновили карту.

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Де просунувся ворог

Близько 1 години ночі 19 листопада аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, солдати російської армії просунулися біля кількох населених пунктів.

Ворог просунувся у Калинівці, Торецьку, Кураховому, Берестках,

– ідеться в повідомленні.

Аналітики також додали, що сили противника просунулися біля Часового Яру, Погребків, Юріївки, Роздольного.

Ворог просунувся у Калинівці: дивіться на карті

Противник просунувся у Торецьку: дивіться на карті

Російські солдати просунулися у Кураховому: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися у Берестках: дивіться на карті

https://deepstatemap.live/#15/48.0096069/37.2647458

Сили противника просунулися біля Часового Яру: дивіться на карті

Вояки російської армії просунулися біля Погребків: дивіться на карті

Росіяни просунулися біля Юріївки: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Роздольного: дивіться на карті

https://deepstatemap.live/#14/47.9086046/36.9816569