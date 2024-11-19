Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Ночью 19 ноября аналитики обновили карту.

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Где продвинулся враг

Около 1 часа ночи 19 ноября аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, солдаты российской армии продвинулись возле нескольких населенных пунктов.

Враг продвинулся в Калиновке, Торецке, Курахово, Берестках,
– говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что силы противника продвинулись возле Часового Яра, Погребков, Юрьевки, Раздольного.

Враг продвинулся в Калиновке: смотрите на карте

Противник продвинулся в Торецке: смотрите на карте

Российские солдаты продвинулись в Курахово: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись в Берестках: смотрите на карте

https://deepstatemap.live/#15/48.0096069/37.2647458

Силы противника продвинулись возле Часового Яра: смотрите на карте

Воины российской армии продвинулись возле Погребков: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Юрьевки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Раздольного: смотрите на карте

https://deepstatemap.live/#14/47.9086046/36.9816569