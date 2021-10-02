Инцидент произошел в одном из супермаркетов в Чернигове, расположенном на улице Независимости. На полицейских напала группа молодых людей.

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В преступлении подозревают 6 молодых

На момент нападения правоохранители были в гражданской одежде, поскольку находились в отпуске. Один из них получил смертельное ранение, другой находится в реанимации. Полиция Черниговской области уже открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве и назначила служебное расследование. Сейчас задержали 6 молодых людей, которые могут быть причастны к нападению.

Важно! Следственные действия продолжаются. Правоохранители опрашивают очевидцев, изучают видео с камер наблюдения. Если вы были свидетелем нападения, обратитесь в полицию по телефону – 093 853 41 16.

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