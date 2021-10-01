Трагедия случилась еще в марте 2021 года. Жуткое преступление было совершено на проспекте Николая Бажана.

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Конфликт закончился кровавой драмой

Согласно заключению расследования, между женщинами возник конфликт. В его разгар подозреваемая ударила полицейскую по голове, а затем нанесла ей 55 ударов ножом. От тяжелых ранений потерпевшая 1983 года рождения скончалась на месте преступления.

Нападавшей грозит пожизненное

Перед судом 38-летняя подозреваемая предстанет за умышленное убийство. Если ее вину докажут, наказанием станет 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.

Дружба ценой в жизнь