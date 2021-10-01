Трагедія трапилася ще у березні 2021 року. Моторошний злочин було скоєно на проспекті Миколи Бажана.

За темою У Києві знайшли мертвою жінку: в неї було поліцейське посвідчення

Конфлікт закінчився кривавою драмою

Згідно з висновком розслідування, між жінками виник конфлікт. У його розпал підозрювана вдарила поліцейську по голові, а потім завдала їй 55 ударів ножем. Від надважких поранень потерпіла 1983 року народження померла на місці злочину.

Нападниці загрожує довічне

Перед судом 38-річна підозрювана постане за умисне вбивство. Якщо її вину доведуть, покаранням стане 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.

Дружба ціною в життя

  • Бездиханне тіло жінки з поліцейським посвідченням знайшли вночі 7 березня. Убитою виявилася Святослава Петрова.
  • Невдовзі оперативники затримали підозрювану в страшному вибвстві. Нею виявилася подруга жертви.
  • Жінці оголосили підозру, а також призначили психіатричну експертизу.
  • Вбивство нібито сталося на побутовому ґрунті – між жінками раптово спалахнув конфлікт.
  • Під час обрання запобіжного заходу підозрюваній її адвокат стверджував, що у жінки була депресія. Крім того, він наполягав на тому, що першою фізичну силу до його підзахисної нібито застовувала поліцейська.