Трагедія трапилася ще у березні 2021 року. Моторошний злочин було скоєно на проспекті Миколи Бажана.
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Конфлікт закінчився кривавою драмою
Згідно з висновком розслідування, між жінками виник конфлікт. У його розпал підозрювана вдарила поліцейську по голові, а потім завдала їй 55 ударів ножем. Від надважких поранень потерпіла 1983 року народження померла на місці злочину.
Нападниці загрожує довічне
Перед судом 38-річна підозрювана постане за умисне вбивство. Якщо її вину доведуть, покаранням стане 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.
Дружба ціною в життя
- Бездиханне тіло жінки з поліцейським посвідченням знайшли вночі 7 березня. Убитою виявилася Святослава Петрова.
- Невдовзі оперативники затримали підозрювану в страшному вибвстві. Нею виявилася подруга жертви.
- Жінці оголосили підозру, а також призначили психіатричну експертизу.
- Вбивство нібито сталося на побутовому ґрунті – між жінками раптово спалахнув конфлікт.
- Під час обрання запобіжного заходу підозрюваній її адвокат стверджував, що у жінки була депресія. Крім того, він наполягав на тому, що першою фізичну силу до його підзахисної нібито застовувала поліцейська.