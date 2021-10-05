Раніше Двойнос на своїй сторінці в інстаграмі вказав місцем навчання Академію державної пенітенціарної служби.
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Нападник на поліцейських хоче бути правоохоронцем
В Академії у нас панують свобода, рівність, братерство... Зі свободою я загнув,
– написав він.
Однак згодом цей акаунт видалили з мережі.
Видання повідомляє, що хлопець вступив до цього вишу у 2020 році. Він є студентом денного відділення, "опановує" спеціальність "правоохоронна діяльність".
"Він – студент другого курсу, навчається за контрактом – за гроші фізичних, юридичних осіб. Особливо нічим не відрізнявся", – підтвердили в академії.
Скриншот з інстаграму Двойноса / Фото "Обозреватель"
Напад на поліцейських у Чернігові: основне
- У чернігівському районі Масани у ніч на 2 жовтня між групою юнаків та правоохоронцями спалахнув конфлікт.
- Поліцейські Єрохін і Савон були на той момент у відпустці. У результаті нападу Єрохін загинув на місці події, його напарника госпіталізували у важкому стані.
- За фактом злочину затримали 6 підозрюваних, 3 з них – неповнолітні.
- За попередньою інформацією, підлітки шумно поводилися у супермаркеті. Через це правоохоронці зробили їм зауваження. Спалахнув конфлікт, який закінчився трагедією.