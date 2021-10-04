Про те, коли Артура Єрохіна проведуть в останню путь, у мережі повідомила його дружина Вероніка.

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У Чернігові попрощаються з Артуром Єрохіним

4 жовтня, о 13:30 годині відбудеться прощання з Єрохіним Артуром Андрійовичем в морзі Чернігова, на вулиці Пирогова, 16,

– написала жінка.

Далі запланований похорон: церемонія розпочнеться о 14:30 у церкві біля цвинтаря "Яцево".

Нагадаємо, Артур Єрохін загинув у ніч на 2 жовтня внаслідок нападу неповнолітніх. У чоловіка залишилася дружина, дочка та син.

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