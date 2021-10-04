О том, когда Артура Ерохина проведут в последний путь, в сети сообщила его жена Вероника.

Читайте также Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых трое несовершеннолетних

В Чернигове простятся с Артуром Ерохиным

4 октября, в 13:30 часов состоится прощание с Ерохиным Артуром Андреевичем в морге Чернигова, на улице Пирогова, 16,

– написала женщина.

Далее запланированы похороны: церемония начнется в 14:30 в церкви у кладбища "Яцево".

Напомним, Артур Ерохин погиб в ночь на 2 октября в результате нападения несовершеннолетних. У мужа осталась жена, дочь и сын.

Несовершеннолетние напали на полицейских в Чернигове: что известно