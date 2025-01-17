У більшості областей України день мине без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 18 січня

Синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг на північному сході та сході України. Водночас у західних областях подекуди можлива ожеледиця на дорогах, а в Карпатах вночі та вранці спостерігатиметься туман. Пориви вітру по всій країні будуть зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. У Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів морозу. Натомість вдень температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла, на півдні Одещини та в Криму – до 8 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

  • Київ +2...+4,
  • Ужгород 3...+5,
  • Львів +3...+5,
  • Івано-Франківськ +4...+6,
  • Тернопіль +3...+5,
  • Чернівці +3...+5,
  • Хмельницький +3...+5,
  • Луцьк +3...+5,
  • Рівне +2...+4,
  • Житомир +2...+4,
  • Вінниця +3...+5,
  • Одеса +4...+6,
  • Миколаїв +4...+6,
  • Херсон +3...+5,
  • Сімферополь +5...+7,
  • Кропивницький +2...+4,
  • Черкаси +2...+4,
  • Чернігів +2...+4,
  • Суми +2...+4,
  • Полтава +2...+4,
  • Дніпро +2...+4,
  • Запоріжжя +3...+5,
  • Донецьк +2...+4,
  • Луганськ +2...+4,
  • Харків +2...+4.


Прогноз погоди в Україні на 18 січня / Карта Укргідрометцентру