У більшості областей України день мине без опадів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 18 січня
Синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг на північному сході та сході України. Водночас у західних областях подекуди можлива ожеледиця на дорогах, а в Карпатах вночі та вранці спостерігатиметься туман. Пориви вітру по всій країні будуть зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. У Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів морозу. Натомість вдень температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла, на півдні Одещини та в Криму – до 8 градусів тепла.
Якою буде погода в містах України
- Київ +2...+4,
- Ужгород 3...+5,
- Львів +3...+5,
- Івано-Франківськ +4...+6,
- Тернопіль +3...+5,
- Чернівці +3...+5,
- Хмельницький +3...+5,
- Луцьк +3...+5,
- Рівне +2...+4,
- Житомир +2...+4,
- Вінниця +3...+5,
- Одеса +4...+6,
- Миколаїв +4...+6,
- Херсон +3...+5,
- Сімферополь +5...+7,
- Кропивницький +2...+4,
- Черкаси +2...+4,
- Чернігів +2...+4,
- Суми +2...+4,
- Полтава +2...+4,
- Дніпро +2...+4,
- Запоріжжя +3...+5,
- Донецьк +2...+4,
- Луганськ +2...+4,
- Харків +2...+4.
Прогноз погоди в Україні на 18 січня / Карта Укргідрометцентру