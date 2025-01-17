В большинстве областей Украины день пройдет без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 18 января

Синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег на северо-востоке и востоке Украины. В то же время в западных областях местами возможна гололедица на дорогах, а в Карпатах ночью и утром будет наблюдаться туман. Порывы ветра по всей стране будут со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В Карпатах столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов мороза. Зато днем температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла, на юге Одесской области и в Крыму – до 8 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +2...+4,
  • Ужгород 3...+5,
  • Львов +3...+5,
  • Ивано-Франковск +4...+6,
  • Тернополь +3...+5,
  • Черновцы +3...+5,
  • Хмельницкий +3...+5,
  • Луцк +3...+5,
  • Ровно +2...+4,
  • Житомир +2...+4,
  • Винница +3....+5,
  • Одесса +4...+6,
  • Николаев +4...+6,
  • Херсон +3...+5,
  • Симферополь +5...+7,
  • Кропивницкий +2...+4,
  • Черкассы +2...+4,
  • Чернигов +2...+4,
  • Сумы +2...+4,
  • Полтава +2...+4,
  • Днепр +2...+4,
  • Запорожье +3....+5,
  • Донецк +2...+4,
  • Луганск +2...+4,
  • Харьков +2...+4.


Прогноз погоды в Украине на 18 января / Карта Укргидрометцентра