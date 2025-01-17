В большинстве областей Украины день пройдет без осадков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 18 января
Синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег на северо-востоке и востоке Украины. В то же время в западных областях местами возможна гололедица на дорогах, а в Карпатах ночью и утром будет наблюдаться туман. Порывы ветра по всей стране будут со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В Карпатах столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов мороза. Зато днем температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла, на юге Одесской области и в Крыму – до 8 градусов тепла.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев +2...+4,
- Ужгород 3...+5,
- Львов +3...+5,
- Ивано-Франковск +4...+6,
- Тернополь +3...+5,
- Черновцы +3...+5,
- Хмельницкий +3...+5,
- Луцк +3...+5,
- Ровно +2...+4,
- Житомир +2...+4,
- Винница +3....+5,
- Одесса +4...+6,
- Николаев +4...+6,
- Херсон +3...+5,
- Симферополь +5...+7,
- Кропивницкий +2...+4,
- Черкассы +2...+4,
- Чернигов +2...+4,
- Сумы +2...+4,
- Полтава +2...+4,
- Днепр +2...+4,
- Запорожье +3....+5,
- Донецк +2...+4,
- Луганск +2...+4,
- Харьков +2...+4.
Прогноз погоды в Украине на 18 января / Карта Укргидрометцентра