Ранее Двойнос на своей странице в инстаграме указал как место учебы Академию государственной пенитенциарной службы.
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Нападающий на полицейских хочет быть правоохранителем
В Академии у нас царят свобода, равенство, братство... Со свободой я загнул,
– написал он.
Однако впоследствии этот аккаунт удалили из сети.
Издание сообщает, что парень поступил в этот вуз в 2020 году. Он студент дневного отделения, "овладевает" специальностью "правоохранительная деятельность".
"Он – студент второго курса, учится по контракту – за деньги физических, юридических лиц. Особо ничем не отличался", – подтвердили в академии.
Скриншот с инстаграма Двойноса / Фото "Обозреватель"
Нападение на полицейских в Чернигове: основное
- В черниговском районе Масаны в ночь на 2 октября между группой юношей и правоохранителями вспыхнул конфликт.
- Полицейские Ерохин и Савон были на тот момент в отпуске. В результате нападения Ерохин погиб на месте происшествия, его напарника госпитализировали в тяжелом состоянии.
- По факту преступления задержали 6 подозреваемых, 3 из них – несовершеннолетние.
- По предварительной информации, подростки шумно вели себя в супермаркете. Поэтому правоохранители сделали им замечание. Вспыхнул конфликт, который закончился трагедией.