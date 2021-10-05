Хронология жутких событий

Следующее изображение – в 23:28 в супермаркет зашел мужчина, похожий на Владимира Савона. Он нес куртку.

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Уже в 23:29 один из юношей пытался вывести из супермаркета мужчину, похожего на Савона. Стартует драка.

В 23:31 за мужчиной, похожим на Савона, следовали четверо парней.

Следующее видео показывает, как какого-то почти без сознания мужчину тащат по полу. Кроме того, его несколько раз ударяют кулаками.

В это время мужчину, похожего на Савона, грабят.

Охранник общается с молодыми людьми, в то же время не вмешивается в конфликт. Сначала ребята пытаются поднять пострадавшего мужчину. После безуспешных попыток они оставляют его лежать и выходят из АТБ.

Реакция АТБ

Представитель сети АТБ Сергей Демченко заявил, что мужчина впоследствии пришел в себя.

После того, как молодые люди вышли из магазина, через минуту этот мужчина поднимается на ноги и покидает тоже лично магазин на своих ногах. Он покидает магазин. Это факт,

– заявил Демченко.

Он также подчеркнул: полицию сотрудники супермаркета вызвали сразу. Они действовали в пределах своих полномочий и должностных обязанностей.

Когда прибыли правоохранители, участников конфликта уже не было в АТБ.

Отец подозреваемого о причинах драки

Отец одного из подозреваемых заявил, что группа подростков отдыхала в центре города. Позже одной из девушек стало плохо. В АТБ молодые люди прибыли, чтобы купить воды.

"Дмитрий пошел в туалет за магазином, а Ярослав пошел за водой. Дмитрий, когда возвращался, девушка бежит и кричит: "Ярослава бьют"! Дмитрий ускорил шаг – смотрит у Ярослава гематома на щеке и сзади кровь течет", – рассказал мужчина.

Один из подозреваемых заявил, что полицейские якобы были нетрезвыми. В то же время подтверждения этой информации нет.

Заметьте! В день конфликта правоохранители отдыхали в местной пиццерии. Никаких конфликтов в заведении не было.

Гибель Ерохина

Уже в 23:54 Ерохин не оказывал сопротивления. Он лежал окровавленный на асфальте. Причиной смерти стали 20 ударов в голову.

Савон лежит без сознания. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении областной больницы. У него диагностировали раны лица, головы и сотрясение головного мозга.

Нападение на полицейских