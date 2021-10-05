Людмила Сапожникова озвучила версию трагедии, которую услышала от своего сына. По словам женщины, подростки приехали из центра, зашли в магазин и собирались проводить девушек.

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Первым ударил полицейский. Он пьяный полез к подросткам, какой реакции он ожидал? Он думал, что Ярослав (один из подозреваемых, – 24 канал) один,

– рассказала Сапожникова.

Женщина также отметила, что полицейские были пьяны. В полиции пока не комментируют это заявление. Пресс-секретарь полиции области Наталья Слабеняк только подчеркнула, что "в настоящее время продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств".

Сапожникова подчеркнула, что родители всех подозреваемых просят прощения за действия своих детей. Женщина также заявила: "Никто не отрицает жестокость подростков".

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