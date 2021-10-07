У зв'язку з цими трагічними подіями начальника управління патрульної поліції Чернігівської області Андрія Думича та двох його заступників відсторонили від займаних посад на час процесу з'ясування всіх обставин події.

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На їхніх місцях поки працюватимуть інші поліцейські, хто саме це буде – повідомлять згодом. Водночас рішення щодо Андрія Думича та двох його заступників ухвалять за результатами розслідування та перевірок.

На місце бійки 5 разів викликали поліцію

На місце бійки поліцію викликали 5 разів. Тричі приїжджали екіпажі патрульних, які нікого з учасників конфлікту не затримали.

У ДБР відкрили провадження, щоб надати оцінку діям патрульних. Проводять розслідування в рамках статті про "Залишення людини в небезпеці". Стаття позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

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Убивство поліцейського: коротко