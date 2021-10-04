Що відомо про Артура Єрохіна

Згідно з даними декларації, загиблий обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу боротьби злочинів, пов'язаними з торгівлею людьми. Відомо також, що він мав звання капітана Національної поліції.

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В Єдиному державному реєстрі декларації зазначається, що в Артура

Єрохіна залишилися молода дружина та двоє дітей – Святослав і Кароліна.

На своїй сторінці у фейсбуці Вероніка Єрохіна опублікувала пост, в якому подякувала чоловіку за доньку та сина і пообіцяла залишатися сильною.

Ти подарував найбільше багатство – цих прекрасних, золотих два сердечка. Я все витримаю!! Я сильна!!! Чесно!!!! Я обіцяю!!! Все заради них!!!! Ми не забудемо тебе ніколи!!! Ти поруч будеш, я знаю, я вірю, ти будеш з небес нам допомагати. Наш ангел. Справжні батьки в наш час – це все ж рідкість,

– написала жінка.

В Артура Єрохіна залишились дружина та діти / Фото з фейсбуку Вероніки Єрохіної

Убивство поліцейського: коротко

У Чернігові в ніч проти 2 жовтня група молодиків вбила місцевого капітана поліції. Водночас злочинці сильно поранили іншого правоохоронця.

На момент нападу чоловіки були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці. Наразі постраждалий поліцейський перебуває в реанімації.

Конфлікт, який переріс у побиття, виник у магазині, через те, що правоохоронці зробили зауваження молодикам, які шумно поводилися.

До слова У Чернігові 4 жовтня попрощаються з Артуром Єрохіним: поліцейським, якого вбили підлітки

Текст публікації Вероніки Єрохіної:

Ти подарував найбільше багатство...цих прекрасних, золотих два сердечка. Я все витримаю!! Я сильна!!! Чесно!!!! Я обіцяю!!! Все заради них!!!! Ми не забудемо тебе ніколи!!! Ти поруч будеш...я знаю...я вірю...ти будеш з небес нам допомагати. Наш ангел...Справжні батьки в наш час – це все ж рідкість.