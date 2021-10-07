В связи с этими трагическими событиями начальника управления патрульной полиции Черниговской области Андрея Думича и двух его заместителей отстранили от занимаемых должностей на время процесса выяснения всех обстоятельств происшествия.

Читайте также Остались жена и двое детей: что известно об убитом в Чернигове полицейском Артуре Ерохине

На их местах пока будут работать другие полицейские, кто именно это будет – сообщат позже. В то же время решение относительно Андрея Думича и двух его заместителей примут по результатам расследования и проверок.

На место драки 5 раз вызывали полицию

На место драки полицию вызвали 5 раз. Трижды приезжали экипажи патрульных, которые никого из участников конфликта не задержали.

В ГБР открыли производство, чтобы дать оценку действиям патрульных. Проводят расследование в рамках статьи об "Оставлении человека в опасности". Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

К слову Убийство полицейского в Чернигове: журналисты воссоздали всю хронологию событий

Убийство полицейского: коротко