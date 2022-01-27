Им предъявили подозрение в убийстве человека и незаконченном покушении на убийство двух человек по предварительному сговору. Также предполагаемым нападавшим инкриминируют открытое завладение чужим имуществом.
Ранее Убийство полицейского в Чернигове: руководство патрульной полиции области отстранили
Что установило следствие о преступлении
В ночь на 2 октября 2021 года между двумя полицейскими и группой молодых людей возник конфликт. Правоохранители в это время были в отпуске.
Полицейских сильно избили – один из них – Артур Ерохин, скончался на месте, другой – Владимир Савон в тяжелом состоянии попал в больницу. Один из подозреваемых при этом отобрал у потерпевшего телефон.
Подозреваемые находятся под стражей
Суд ранее избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей. Сейчас они находятся в Черниговском СИЗО.
К теме Один из нападавших на черниговских полицейских оказался будущим правоохранителем
Что известно об убийстве Артура Ерохина:
- В черниговском районе Масаны в ночь на 2 октября между группой юношей и правоохранителями вспыхнул конфликт.
- Предварительной причиной стало то, что компания шумно вела себя в супермаркете, а Ерохин и Савон сделали им замечание.
- Ерохин погиб на месте, Савона в тяжелом состоянии госпитализировали.
- Подозреваемых задержали, среди них – трое несовершеннолетних.