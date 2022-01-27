Їм висунули підозру у вбивстві особи та незакінченому замаху на вбивство двох осіб за попередньою змовою. Також ймовірним нападникам інкримінують відкрите заволодіння чужим майном.
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Що встановило слідство про злочин
У ніч на 2 жовтня 2021 року між двома поліцейськими та групою молодиків виник конфлікт. Правоохоронці у цей час були у відпустці.
Поліцейських сильно побили – один з них – Артур Єрохін помер на місці, інший – Володимир Савон у важкому стані потрапив до лікарні. Один з підозрюваних при цьому відбрав у потеріплого телефон.
Підозрювані перебувають під вартою
Суд раніше обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою. Зараз вони перебувають у Чернігівському СІЗО.
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Що відомо про вбивство Артура Єрохіна:
- У чернігівському районі Масани у ніч на 2 жовтня між групою юнаків та правоохоронцями спалахнув конфлікт.
- Попередньою причиною стало те, що компанія шумно поводилась у супермаркеті, а Єрохін та Савон зробили їм зауваження.
- Єрохін загинув на місці, Савона у важкому стані госпіталізували.
- Підозрюваних затримали, серед них – троє неповнолітні.