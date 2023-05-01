Про нові деталі вбивства розповів поліцейський Володимир Савон під час судового засідання. Нагадаємо, що Артур Єрохін від отриманих внаслідок бійки із підлітками травм помер на місці.

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Савон розповів, що того вечора вони з Єрохіним вживали алкоголь. Біля магазину Артур зробив зауваження підліткам і почув у відповідь нецензурні слова. Після того почалась словесна перепалка, яка переросла в штовханину.

Артур підійшов до Сапожнікова. Штовхнув його, той штовхнув у відповідь, Артур замахнувся, той замахнувся у відповідь,

– зазначив свідок.

Згодом до магазину підійшли ще троє хлопців. Вони були агресивно налаштованими. Тоді поліцейські вирішили побігти через дорогу від супермаркету. Коли вони бігли, Єрохін впав, чому саме – невідомо. Його обступили підлітки.

У той момент вулицею проїжджав екіпаж патрульних. Вони зупинилися і підійшли до учасників конфлікту. Тоді видимих тілесних ушкоджень на тілі Єрохіна не було.

"Артур зазначав поліцейським, що група людей напала на нас, кричав, що десять на одного напали, типу б’ють. Я там спілкувався з іншими учасниками конфлікту, на той момент намагався забрати Артура, просто відвести в бік і піти звідти. Артур голосно неодноразово казав, що він також є працівником поліції. По нас було видно, що ми перебували у стані алкогольного сп’яніння. В якийсь момент хтось із патрульних пшикнув у бік Артура сльозогінним газом", – розповів Савон.

За словами чоловіка, у той момент між компаніями продовжувалась словесна нецензурна перепалка. Він зауважив, що документів у учасників конфлікту патрульні не перевіряли, написати заяву чи відвезти додому вони не пропонували.

Як тільки патрульні поїхали, між компаніями почалася бійка. Від отриманих травм Єрохін помер на місці, а Савона – госпіталізували до лікарні.

Зверніть увагу! Патрульних, які залишили чоловіків, відсторонили від роботи, і нині їх судять за службову недбалість. Їм загрожує від 2 до 5 років ув’язнення. Водночас поліцейські своєї провини не визнають.

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